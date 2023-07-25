Повітряна атака 25 липня по Україні – працювала ППО, але також є і влучання

Окупантами була здійснена повітряна атака 25 липня по Україні іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. У багатьох регіонах працювала ППО, але також є і влучання.

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Повітряна атака 25 липня по Україні – що відомо

Київщина. Під час небезпеки в області працювала ППО. Усі повітряні цілі ворога були знищені. Наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає. За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні.

Три влучання ударними дронами зафіксовано на Черкащині. Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, у регіоні майже всю ніч тривала повітряна тривога. Глава ОВА зазначив, що два “Шахеди” влучили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар.

“На щастя, обійшлося без постраждалих та пожеж. Працюють оперативні групи. Прошу кожного з вас не ігнорувати повідомлення про небезпеку”, – повідомив чиновник.

У свою чергу, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що ворог також атакував регіон ударними дронами. На території області сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник.

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що вночі над регіоном засобами протиповітряної оборони Сил оборони України знищено БПЛА типу “Шахед”.

Житомирщина. За попередньою інформацією внаслідок удару “шахедами” постраждав інфраструктурний об’єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Затримка потягів

Через ворожі обстріли було тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. Станом на 06:45, зміна маршруту торкнулася поїздів №96 Рахів – Київ, №3 Запоріжжя – Ужгород, №87 Запоріжжя – Ковель.

Згодом рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку було відновлено.

Небезпеки для пасажирів немає, поїзд 31 Запоріжжя-Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Затримки:

Поїзд №3 Запоріжжя — Ужгород 4 години 30 хвилин;

Поїзд №96 Рахів — Київ 2 години 30 хвилин;

Поїзд №87 Запоріжжя — Ковель 6 годин.

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