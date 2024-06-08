Поляки можуть заблокувати КПП “Шегині-Медика” на кордоні з Україною. Блокування, ймовірно, триватиме до кінця вересня.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДПСУ.

Як повідомляється, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску “Медика”, що навпроти українського “Шегині”.

“Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково”, – зазначили прикордонники.

Польські фермери можуть надовго заблокувати один КПП на кордоні з Україною – ДПСУ

Ситуація на кордоні з Польщею

Після тривалої перерви польські фермери знову анонсували блокаду вантажної ділянки у пункті пропуску “Рава-Руська – Хребенне” на кордоні з Україною.

Кілька днів КПП був закритий для вантажного транспорту, утворилася черга. 6 червня повідомлялося, що протестувальники знімають блокаду на КПП “Рава=Руська” на КПП для вантажівок.

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