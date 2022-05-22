Пільги та знижки на навчання учасникам бойових дій та їх сім’ям

Учасники бойових дій та члени їх сім’ї мають право на пільги та знижки на навчання за програмою державної цільової підтримки для освіти в державних і комунальних навчальних закладах

Які саме пільги та знижки на оплату навчання передбачені NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Всі пільги та знижки надаються учням на денній формі навчання у професійних, професійно-технічних та вищих закладах освіти. Вони діють до закінчення дітьми таких навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23 років.

Які пільги діють:

Повна або часткова оплата за навчання коштом державного або місцевих бюджетів

Пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти

Соціальні стипендії

Безкоштовне забезпечення підручниками

Безкоштовний доступ до Інтернету, до систем баз даних в державних і комунальних навчальних закладах

Безкоштовне проживання в гуртожитку

Які потрібні документи

Посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок військових дій

Посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям до 16 років – довідка, яка видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблого, опікуну)

Свідоцтво про народження дитини

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО)

Довідка про реєстрацію місця проживання

Державну цільову підтримку надає той навчальний заклад, до якого був зарахований студент. Якщо студент був відрахований, то надання допомоги припиняється.

У кого є пріоритет в отриманні пільгового кредиту на освіту

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-3 групи

Діти з малозабезпечених або багатодітних сімей

Особи або діти осіб, які визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю

Особи або діти осіб, які постраждали внаслідок війни чи Революції Гідності

Діти, один з батьків яких загинув або зник безвісти в районі проведення АТО

Діти загиблих учасників під час Революції Гідності

Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

Абітурієнти професійної або вищої освіти, які вступають або навчаються за спеціальностями, для яких встановлено академічні стипендії на підвищеному рівні

Хто має право на соціальну стипендію

Учасники бойових дій

Діти з інвалідністю внаслідок війни

Діти загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю через війну

Діти, один з батьків яких зник безвісти або загинув у зоні АТО

Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-3 групи

Особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та їхні діти

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту

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