Які права і пільги мають переселенці в Україні: все, що потрібно знати

Які права і пільги мають переселенці в Україні, розповіли спеціалісти: Дар’я Ганзієнко, адвокат, старший юрист, ЮФ INTEGRITES і Дарія Зима, юрист, ЮФ INTEGRITES, передає NNS, посилаючись на Юрліга Закон. В матеріалі, оприлюдненому на даному ресурсі, головне, що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам.

Хто такі переселенці?

Правовий статус внутрішньо переміщених осіб (переселенців) визначений Законом України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII, який був прийнятий у 2014 р. внаслідок тимчасової окупації частини території України. Зараз, в умовах воєнного стану в Україні, він залишається основним документом, який визначає права та пільги переселенців з регіонів України, де ведуться активні бойові дії.

Закон № 1706-VII визначає, що внутрішньо переміщеною особою є (1) громадянин України, (2) іноземець або (3) особа без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Як отримати статус переселенця?

Перший крок для набуття прав та пільг, які надаються переселенцям – отримання відповідної довідки. Переміщення має відбуватися з територій активних бойових дій, що входять до переліку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 р. № 204, до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Щоб отримати формальне підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи, необхідно подати заяву про отримання такого статусу на вибір:

до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

до уповноваженої особи громади;

до Центру надання адміністративних послуг;

дистанційно через портал «Дія».

Зараз переселенці часто стикаються з ситуацією, коли органи соцзахисту відмовляються приймати заяву від осіб, які не зареєстровані у зоні активних бойових дій. Така відмова є незаконною, адже відповідно до Постанови КМУ “Про облік внутрішньо переміщених осіб” від 01.10.2014 № 509, навіть якщо особа зареєстрована, скажімо, у Хмельницькій області, але перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або працює, і за неї роботодавець сплачує податки у зоні бойових дій, визначених Розпорядженням № 204, така особа також може бути визнана переселенцем та отримати довідку. Те ж саме стосується і дітей такої особи.

Після отримання довідки особа отримує статус внутрішньо переміщеної особи і може користуватись як широким спектром декларативних прав, визначених Законом № 1706-VII, так і пільгами, які надаються за різними державними та міжнародними програмами. Зупинимося докладніше.

На які соціальні виплати мають право переселенці?

1) За Програмою Міністерства соціальної політики, кожна особа отримує щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування місячну допомогу на проживання в розмірі 2000 грн, а кожна дитина або особа з інвалідністю – в розмірі 3000 грн. Особам, які звернулися до 30.03.2022 р., допомога надаватиметься починаючи з березня 2022 р. Для отримання допомоги (окрім отримання довідки переселенця) необхідно подати заяву на отримання допомоги на проживання. Заява подається в ті самі органи, що й довідка (див. вище). Порядок отримання допомоги через застосунок «Дія» знаходиться на офіційному сайті Дії.

2) За Програмою уряду з ООН,переселенцям у Вінницьку, Дніпропетровську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та Хмельницьку області надаватиметься по 2200 грн. на кожного члена родини (але не більше трьох) протягом трьох місяців на банківський рахунок отримувача або готівкою у відділеннях Укрпошти. Для отримання допомоги наразі переселенці звертаються до відділення соціального захисту у вказаних областях. Проте Мінсоцполітики анонсовано, що для отримання допомоги не потрібне окреме звернення, а допомога надаватиметься на основі даних, які містяться в наявних державних реєстрах, постраждалим від війни людям та родинам з числа вразливих категорій, які будуть окремо погоджені у відповідних меморандумах про співпрацю.

3) За програмою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, українським малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців додатково буде виплачуватись по 2200 грн (програма знаходиться ще на стадії розробки).

4) За Програмою Міністерства соціальної політики з ЮНІСЕФ, допомога в розмірі 2200 грн надаватиметься одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці: (1) сім’ям, які мають троє й більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років та (2) сім’ям, які мають двоє й більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина має інвалідність. Допомога надається не більше ніж п’яти особам на сім’ю. Для отримання допомоги один із повнолітніх членів сім’ї має подати відповідну заявку на офіційному веб-сайті ЮНІСЕФ.

Чи мають переселенці право на працевлаштування та допомогу по безробіттю?

Безумовно, так. Право на працю є конституційним правом кожного громадянина. Допомогу по безробіттю відповідно до Закону № 1706-VII можуть отримати (1) переселенці, які звільнилися з роботи, навіть за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення; (2) переселенці, які вимушені були покинути свої домівки та не встигли (не змогли) звільнитись з роботи, за умови, що вони нададуть нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення трудових відносин та підтвердження направлення такої заяви роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).

Щоб отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю, внутрішньо переміщена особа має подати відповідну заяву до центру зайнятості або ж через додаток «Дія». Порядок реєстрації, перереєстрації та обліку безробітних на період воєнного стану регулюється Постановою КМУ від 19.03.2022 р. № 334. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1000 грн, а центри зайнятості, як і раніше, повинні надавати послуги з пошуку роботи безробітнім. Наразі діють розміри матеріальної допомоги, які існували до початку війни (за детальнішою інформацією слід звертатись до державного центру зайнятості).

Окрім того, за спрощеною процедурою переселенці можуть припинити самозайнятість, зареєструватися як ФОП або ж зареєструвати юрособу.

Щоб стимулювати працевлаштування переселенців, роботодавцям виплачують по 6500 грн. за кожного працевлаштованого переселенця, за якого сплачується ЄСВ. Компенсація буде виплачуватися один раз на місяць на період воєнного часу. Порядок отримання допомоги через застосунок «Дія» знаходиться на офіційному сайті Дії. Не слід плутати дану виплату роботодавцю з одноразовими виплатами 6500 грн. застрахованим працевлаштованим особам та фізичним особам – підприємцям в рамках програми “Є підтримка”.

На які ще пільги можна розраховувати?

Переселенці мають рівні права на отримання медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я та влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, на продовження здобуття освіти в інших регіонах України за рахунок коштів державного бюджету. А після відновлення повноцінної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, діти-переселенці, які в них навчатимуться, зможуть розраховувати на безкоштовне харчування.

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Переселенці також мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Які зміни чекають на систему захисту прав переселенців?

Попри існування Закону № 1706-VII з 2014 р., наразі держава не в змозі реалізувати чи не найбільш затребуване в нинішніх реаліях право переселенців на надання житла, придатного для проживання. Очевидно, що урядова система забезпечення допомоги внутрішньо переміщеним особам не розрахована на ту величезну кількість переселенців, яка існує на сьогодні та продовжує невпинно зростати. Президент дав доручення уряду підготувати програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка передбачає будівництво тимчасового житла для громадян, котрі виїхали з районів бойових дій. Зокрема, у Львові вже почали облаштовувати перші модульні будиночки, в яких житимуть студенти університетів, які переїжджають на Львівщину. Очікується, що система й надалі змінюватиметься, адаптуючись під потік вимушених переселенців, запроваджуючи нові, масштабніші механізми забезпечення їх захисту за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ООН. Також очікується, що бюджет на допомогу переселенцям, які внаслідок бойових дій втратили роботу, буде збільшуватися, і що для осіб, які втратили житло, буде побудовано більше тимчасових поселень.

Хто в Україні вважається внутрішніми переселенцями і яка допомога їм передбачена