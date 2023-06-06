Вночі 6 червня окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, черtз що сталося затоплення навколишніх міст і сіл у Херсонській області. Рятувальники евакуйовують людей і допомагають тваринам вибратися із пасток

Армія РФ підірвала Каховську ГЕС, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб таким чином тиснути на Україну. Рятувальники евакуйовують людей, проте не забувають і про братів наших менших.

Відео порятунку тварин з’явилося в кількох Telegram-каналах.

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Порятунок собаки у воді

На кадрах видно, що стихія підступила дуже близько, і собака самостійно не може вибратися з води, яка йому вже по шию. Тому поліцейський іде до нього, щоб врятувати.

Можна припустити, що чотирилапий заплутався в чомусь під водою, через що й не може рухатися. Проте зрештою хвостатого все-таки врятували.

Інше відео порятунку показує оленя, який сидить на суші та труситься від жаху. Тварина налякано дивиться в бік води, яка прибуває, та не може заспокоїтися після пережитого.

Відомо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зоопарк “Казкова Діброва” повністю пішов під воду. Повідомляють, що всі тварини загинули, однак ця інформація ще не підтверджена.

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