Під час спроби висадки у Чорному морі знищено ворожий катер “Тунець” – є ліквідовані окупанти (відео)

Під час спроби висадки росіян у Чорному морі знищено ворожий катер “Тунець. Шість окупантів ліквідовано, двох поранено

Росіяни спробували висадитися на українському узбережжі у північно-західній частині Чорного моря. Морська авіація Військово-морських сил завадила висадці і знищила ворожий катер типу КС-701 “Тунець” .

Ворог втратив шістьох окупантів ліквідованими і двох пораненими. Про це повідомили у ВМС ЗСУ, інформує НСН.

“У північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-морських сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець” . Ворог зазнав втрат у кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів. Разом до перемоги! Слава Україні!” – зазначено у повідомленні.

На опублікованих ВМС ЗСУ кадрах видно, як загарбники, причаливши до берега, починають щось виносити з катера. У цей момент по них і було завдано феєричного удару, що розніс плавзасіб на друзки.

Куди саме намагалися висадитися непрохані “гості”, у ВМС ЗСУ не уточнили. Однак на північному заході Чорне море омиває узбережжя Одещини, північніше ж знаходиться Миколаївська область.

Під час спроби висадки у Чорному морі знищено ворожий катер “Тунець”

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