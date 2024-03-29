Петиція про обмеження роботи онлайн-казино набрала 25 тисяч необхідних голосів менш як за чотири години. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський

Про це йдеться на сайті Офісу президента, передає НСН.

Про проходження петицією модерації її автор, військовий 59 бригади Павло Петриченко, повідомив о 10:15. Вже станом на 14 годину потрібні голоси були набрані.

Автор звернення наголошує, що військовослужбовці, які вже третій рік перебувають на фронті в стресових умовах, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють самоконтроль.

«Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в “боргову яму”, або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам», — пише Петриченко.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино набрала необхідні голоси – її розгляне президент

Він додає, що гральний бізнес навмисне спрямовує свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликими благодійними пожертвами на користь армії. Також, на думку Петриченка, багато російських онлайн-казино націлюють рекламу на українців, щоб отримати доступ до персональних даних військовослужбовців.

Тому підписанти просять президента Володимира Зеленського внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану;

заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої символіки чи предметів, повʼязаних з війною та армією,

заборону благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку;

заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

За оцінками Нацбанку, у 2023 році обіг грального бізнесу становив 12-15 млрд грн на місяць. Тобто українці щодня витрачали в онлайн-казино близько 400 млн грн, передає «Економічна правда».

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