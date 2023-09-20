В Україні відновлені перевірки лічильників електроенергії. Споживачам повідомили, хто має оплачувати послугу

Енергетики стежать за експлуатацією лічильників у побутових споживачів і за необхідності проведення чергової перевірки самостійно та безкоштовно замінюють їх.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Як повідомив Львівобленерго, перевірка лічильників непобутових споживачів виконується по-іншому. Такі клієнти повинні самі проводити процедуру у відповідних ліцензованих організаціях. Наголошено, що більшість відповідально ставиться до свого обов’язку.

Перевірку лічильників проводять акредитовані державні установи. У Львові це державне підприємство “Львівстандартметрологія”.

Перевірки лічильників електроенергії – стало відомо, хто повинен платити за послугу

Коли потрібно провести повірку лічильника

Немає єдиної дати, коли потрібно перевіряти роботу лічильників електроенергії. Для кожного виду є свої часові рамки. Інтервал повірки вказується в супровідних документах виробу. Процедура без демонтажу допускається з інтервалом:

прилади класу точності 2,5 не повіряються, вони потребують заміни;

для індуктивного дискового приладу – 8 років;

для електронних моделей – 16 років.

У Львовобленерго зазначили, що кожен прилад має свій термін повірки, який залежить від попереднього або від дати виготовлення лічильника. За перевірку електролічильників населенню відповідає оператор системи розподілу.

Якщо прилад не потребує демонтажу, перевірку проводять так:

перевіряють цілісність пломб та відсутність механічних пошкоджень;

тестують стан ізоляції приладів постійним та змінним струмом;

оцінюють точність роботи лічильного механізму через підключення виробу на 15 хвилин до джерела живлення;

пристрій перевіряють на наявність самоходу;

перевіряють контроль порога чутливості лічильника.

Якщо лічильник не можна перевірити без демонтажу, пристрій тимчасово встановлюють із резерву компанії. Після перевірки його повертають на місце.

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