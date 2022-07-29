Перевірка лічильників в Україні: як проводиться і скільки це коштує

Українцям розповіли, як проводиться перевірка лічильників та скільки це коштує. Перевірка необхідна для безперебійної роботи та правильного обліку спожитого газу

Про це пише 104.UA у Фейсбук, передає NNS

Так, фахівці газорозподільної компанії повіряють, ремонтують та замінюють побутові газові лічильники. Це необхідно для того, щоб вони працювали без перебоїв та правильно вважали кількість спожитого газу.

При цьому раз на 5-8 років залежно від типу лічильника та виробника, потрібно проводити перевірку лічильника.

“Планову перевірку, демонтаж, транспортування та монтаж лічильника для населення оплачує газорозподільна компанія”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, представники газорозподільної компанії приїжджають, проводять обстеження лічильника та складають Акт про демонтаж лічильника газу для проведення періодичної повірки.

У разі виявлення порушень складається “Акт про виявлені порушення” та “Акт про демонтаж лічильника для проведення експертизи”. Прилад забирають у спеціальну лабораторію.

“На місце демонтованого приладу в цей період встановлюють лічильник з обмінного фонду. Якщо при перевірці прилад визнають непридатним, його замінюють на новий”, – пояснили українцям.

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