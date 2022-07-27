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Нові правила встановлення лічильників на тепло та воду – як нараховуватимуть комуналку

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встановлення лічильників

Термін встановлення лічильників на тепло та воду можуть змістити на два роки. При цьому жодних штрафних санкцій за їхнє невстановлення не буде. У будинках, де прилади обліку вже встановлені, під час воєнного стану дозволяється не знімати показання лічильників, якщо їхні дані не передаються дистанційно. А плату за комуналку нараховуватимуть по-іншому.

Законопроект № 7589, яким вносяться зміни до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, зареєстрували у Верховній Раді, передає NNS з посиланням на today.ua.

Згідно з чинним законом, у кожному багатоквартирному будинку мають бути встановлені колективні лічильники тепла і води. Прилади обліку встановлюються за кошт обслуговуючих компаній. Для тих компаній, які не встановлять лічильників вчасно, передбачено штрафні санкції.

Однак, якщо поправки, які містить зареєстрований законопроект № 7589, будуть прийняті, то термін встановлення лічильників тепла і води відсунуть на два роки – до 1 серпня 2024 року. І природно, що протягом цих двох років жодних штрафних санкцій за невстановлені лічильники не застосовуватимуть

Що ще передбачено законопроектом

Перевірку лічильників у воєнний час не проводитимуть. Її відкладуть на післявоєнний період.

З лічильників, які вже встановлені у багатоквартирних будинках, у період воєнного стану можна буде не знімати показань.

У перші три місяці після скасування воєнного стану представник підприємства, що надає комунальні послуги, має зняти показання лічильника. Вони будуть вихідними для подальшого нарахування.

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Як мешканцям будинків нараховуватимуть плату за воду і тепло під час війни

Рахунки за тепло формуватимуть на основі методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Цю методику затверджено Мінрегіоном. При цьому рахунок за опалення залежатиме, зокрема, від температури повітря на вулиці.

За аналогічною методикою розраховуватиметься і плата за воду для мешканців, які не мають квартирних лічильників води, або які не передають показання своїх лічильників.

Для тих мешканців, у яких встановлені в квартирах лічильники води, плата за воду нараховуватиметься за їхніми показаннями.

Як зміняться тарифи на комунальні послуги під час війни

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