Пенсіонери можуть стати на облік у центрі зайнятості – чи отримуватимуть вони допомогу з безробіття

Пенсіонери, як і громадяни працездатного віку, можуть ставати на облік у центрі зайнятості. Фахівці служби зайнятості не мають права відмовити їм у постановці на облік та допомозі із працевлаштуванням. Але є нюанси – що варто знати

У центрі зайнятості пенсіонеру можуть допомогти із працевлаштуванням. Але при цьому статус безробітного та допомогу з безробіття пенсіонери не отримують.

Про те, як можуть допомогти пенсіонеру з працевлаштуванням, і яку роботу зазвичай пропонують громадянам похилого віку, розповідає NNS.

Сьогодні в Україні чимало людей похилого віку подумує про те, щоби повернутись до роботи. Адже на мізерну пенсію, яку отримує більшість із них, прожити дуже важко, тим більше – за теперішніх цін. Допомогти їм із працевлаштуванням може служба зайнятості. У центрі зайнятості не мають права відмовити пенсіонеру, який хоче стати на облік.

Але при цьому пенсіонерам статусу безробітного не надають. За законом такий статус, як і виплата допомоги безробітним, належать лише людям працездатного віку.

Пенсіонери можуть стати на облік у центрі зайнятості, але є нюанси

Які вакансії пропонують пенсіонерам?

Роботу для пенсіонерів підбирають з урахуванням їхньої професії, якою вони займалися раніше, до виходу на пенсію, з урахуванням стану здоров’я, а також з урахуванням наявних вакансій. Ніхто не може змусити пенсіонера працювати, як і ніхто не може відмовити йому у постановці на облік.

На сьогодні роботодавці здебільшого пропонують пенсіонерам таку роботу: швачки (найбільше пропозицій), слюсаря, пекаря, мебляра, зварювальника, охоронця, оператора котельні (кочегара), автомеханіка, пакувальника. Здебільшого за всіма цими вакансіями обіцяють платити мінімалку – 6700 гривень. Щоправда, у швачок, пекарів та меблярів зарплата більша: від 10 до 20 тисяч гривень.

Втім, пенсіонери можуть і самі знайти собі роботу, навіть не виходячи з дому. Широкий список вакансій можна знайти на сайті Державної служби зайнятості в рубриці “Шукаю роботу”, а також на порталі для пошуку роботи “Єдиний портал вакансій”.

Про що має пам’ятати пенсіонер, який знайшов роботу?

Він має обов’язково повідомити про це Пенсійний фонд. Справа в тому, що працюючим пенсіонерам не підвищують пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати. Крім того, їм не проводять щорічну індексацію пенсію, їхні пенсійні виплати індексують за іншим законом.

При цьому якщо пенсіонер не повідомив про своє працевлаштування, його пенсію перераховують за колишньою схемою. Через це може виникнути переплата пенсії. Але навіть якщо пенсіонер не повідомив про своє офіційне працевлаштування, то Пенсійний фонд все одно про це рано чи пізно дізнається, і тоді всі переплати вирахують з його пенсії або з його заробітку. Тому з державою краще у такі “ігри” не грати.

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