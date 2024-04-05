Під час регламентних робіт операції з картками Приватбанку будуть призупинені, також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку

Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій з платіжними картками.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку, інформує НСН.

В на 6 квітня з 00:05 до 07:05 ранку 6 квітня операції з картками будуть на паузі. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

Зазвичай, регламентні роботи державний банк проводить у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції.

Операції з картками Приватбанку будуть на паузі –заплановано регламентні роботи

«Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками – зробіть це заздалегідь або відкладіть на кілька годин», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Приватбанк оголосив про зниження вартості міжнародних грошових переказів. Таким чином фінансова установа планує підтримати українців, які через війну виїхали в інші країни або допомагають рідним та друзям за кордоном.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

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