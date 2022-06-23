Опалювальний сезон в Україні – які будуть тарифи і температура у будинках

Опалювальний сезон в Україні має розпочатися вчасно та тарифи на тепло не планують міняти. Однак у багатоквартирних будинках України стане прохолодніше

Температура повітря знизиться зі стандартних 18-20 градусів до 16.

Відповідну інформацію надав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Він закликав наших співгромадян до економії та наголосив, що вони мають перестати обігрівати вулицю. Українці мають звикати до нових реалій та брати приклад з європейських країн

. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Очевидно, що ця зима буде надскладною… Ми повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в будинку повинна коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в економних країнах розвиненої Європи”, – написав чиновник на своїй сторінці у Facebook.

Чернишов зазначив, що те, як громадяни України переживуть майбутню зиму, залежить від кожного з них. Він наголосив, що готуватися до холодів потрібно саме зараз. Основне завдання влади – оцінити ризики, підготуватися до них та забезпечити безперервність тепла.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що весь внутрішній видобуток газу та вугілля спрямують на внутрішні потреби України.

Глава “Нафтогазу України” Юрій Вітренко повідомив, що нашій країні доведеться докупити доведеться 5,8 млрд куб. м газу, що коштуватиме близько 8 млрд доларів. Потрібно забезпечити запас 19 млрд кубометрів.

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