Окупанти можуть перенаправити ракетні удари Кинджалами на українські порти – Гуменюк

Армія РФ може переорієнтувати ракетні удари Кинджалами на інші регіони. Зокрема під загрозою можуть опинитися й українські порти

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує НСН.

Коментуючи інформацію про те, що країна-агресор посилила навчання російських пілотів на літаках МіГ у повітряному просторі над Чорним морем, Гуменюк сказала: «Ми поки що не спостерігаємо надзвичайної активності саме такої авіації».

Окупанти можуть перенаправити ракетні удари Кинджалами на українські порти

Також вона зазначила, що під ударами окупантів можуть опинится українські порти.

«Не виключається, що вони можуть спробувати й такі маневри, і зокрема переорієнтувати загрози такими аеродинамічними ракетами, як Кинджал, на інші регіони. Якщо раніше ми говорили про те, що вони намагалися атакувати більше столицю і загрожувати більше безпосередньо за їхніми параметрами центру ухвалення рішень, то зараз за певної орієнтації ворога на те, щоб посісти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитися під ударами й порти», — зазначила вона.

Раніше 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін наказав безперервно патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками МіГ-31, які озброєні комплексами Кинджал.

За даними української розвідки на кінець серпня, у Росії залишилося близько 75 Кинджалів. Також ГУР повідомляло, у серпні росіяни планували виробити шість Кинджалів.

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