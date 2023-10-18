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Тег:
Війна

Окупанти можуть перенаправити ракетні удари Кинджалами на українські порти – Гуменюк

Журналіст
Окупанти можуть перенаправити ракетні удари Кинджалами на українські порти - Гуменюк
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Армія РФ може переорієнтувати ракетні удари Кинджалами на інші регіони. Зокрема під загрозою можуть опинитися й українські порти

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує НСН.

Коментуючи інформацію про те, що країна-агресор посилила навчання російських пілотів на літаках МіГ у повітряному просторі над Чорним морем, Гуменюк сказала: «Ми поки що не спостерігаємо надзвичайної активності саме такої авіації».

Окупанти можуть перенаправити ракетні удари Кинджалами на українські порти

Окупанти можуть перенаправити ракетні удари Кинджалами на українські порти - Гуменюк

Також вона зазначила, що під ударами окупантів можуть опинится українські порти.

«Не виключається, що вони можуть спробувати й такі маневри, і зокрема переорієнтувати загрози такими аеродинамічними ракетами, як Кинджал, на інші регіони. Якщо раніше ми говорили про те, що вони намагалися атакувати більше столицю і загрожувати більше безпосередньо за їхніми параметрами центру ухвалення рішень, то зараз за певної орієнтації ворога на те, щоб посісти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитися під ударами й порти», — зазначила вона.

Раніше 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін наказав безперервно патрулювати повітряний простір над Чорним морем літаками МіГ-31, які озброєні комплексами Кинджал.

За даними української розвідки на кінець серпня, у Росії залишилося близько 75 Кинджалів. Також ГУР повідомляло, у серпні росіяни планували виробити шість Кинджалів.

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