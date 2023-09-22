Керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, навіщо росіяни розганяють чутки про «вагнерівців» на Херсонщині

Розповсюджуючи чутки про начебто перекидання «вагнерівців» на Херсонщину, російські загарбники намагаються підняти бойовий дух своїх військових та зупинити дезертирство.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, інформує НСН.

Окупанти розганяють чутки про «вагнерівців» на Херсонщині – Гуменюк пояснила, яка ціль ворога

«В умовах гібридної війни, скоріш за все, вони намагаються в такий спосіб підняти бойовий дух свого окупаційного війська, тому що дійсно потребують там додаткових резервів. Але насправді ми фіксуємо прибуття Росгвардії, кадирівців, і це відбулося ще кілька тижнів тому для стримування дезертирських настроїв в самих окупаційних військах. Тому що від того наслідку бойових подій, які вони можуть спостерігати на Запорізькому напрямку, від потужної контрбатарейної боротьби, жертвами якої вони стають на Херсонському напрямку, вони фіксують у себе посилений рух дезертирського напрямку. Тому місцеві підрозділи, які вже більш-менш зорієнтувались по Херсонщині, вишукують способи як перейти у вигляд цивільних, тобто знову почались факти виявлення окупантів, які перевдягаються в цивільне і намагаються загубитися серед цивільного населення», – повідомила Гуменюк.

Вона додала, що перевдягнені загарбники намагаються виїхати з Херсонщини в евакуаційних колонах.

Інформуючи про оперативну ситуацію на Херсонщині, Гуменюк відзначила, що вона залишається складною, оскільки росіяни посилили обстріли.

Ще новини України: Чи готуються окупанти до зими на Півдні – розповіла Наталя Гуменюк