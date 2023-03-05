Окупанти готуються до можливих ракетних атак – Гуменюк

Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак. Ворог може завдати точкових ударів по Україні

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує НСН

Вона зазначила, що кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, зокрема і присутність підводних, говорить про підготовку ворога до ракетних ударів.

Окупанти готуються до можливих ракетних атак

“Якою вона буде – це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки – це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району”, – сказала речниця.

Гуменюк пояснила, що у разі точкових атак ворог підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Таким чином окупанти намагаються заплутати українську протиповітряну оборону, відволікаючи увагу.

Вона попередила українців про можливі ракетні пуски та закликала не нехтувати сигналами тривоги.

Джерело

Новини України:

Окупанти готують човни для маневрування ДРГ у дельті Дніпра — Гуменюк

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