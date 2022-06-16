Дітям у Маріуполі забороняють говорити рідною мовою навіть на перервах – окупанти погрожують школярам

В окупованому Маріуполі росіяни забороняють розмовляти українською мовою навіть школярам. За непослух загрожують відповідальністю для батьків. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Украина Криминальная.

«Керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчалусь в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячісь, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує «наслідками для дітей та батьків», якщо буде чути в спілкуванні українську. ДенаZіфікація не всіх рівнях за кращими прикладами СРСР» , – написав Андрющенко..

Ситуація у Маріуполі

Також Андрющенко розповів, що окупанти активізують знесення будинків та знищення доказів своїх воєнних злочинів. Перші комісії у складі колаборантів та МНС Росії пішли з квартирного обходу. Закриті квартири в будинках, що частково вціліли, будуть розкриватися для обстеження. Людей попереджають про виселення.

Тим часом кількість імпровізованих могил у місті зростає. Навіть після ексгумації миттєво наповнюються новими загиблими. Рівень смертності залишається надвисоким.

Також відомо, що у Маріуполі побут людей повністю перейшов на вулиці. Там влаштували кухні та зони відпочинку. До того ж люди досі шукають рідних, а загиблих ховають прямо у дворах.

У Маріуполі росіяни зносять будинки без розбору завалів – трупи вивозять на полігон

У Маріуполі окупанти дозволяють місцевим жителям включати лише одну лампочку