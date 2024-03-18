В так званій «ДНР» засудили 10 «азовців» до 26-27 років ув’язнення (відео)

В так званій «ДНР» засудили десятьох українських військовослужбовців до 26-27 років ув’язнення. Їх звинуватили в обстрілах будинків в Маріуполі.

Так званий “верховний суд ДНР” засудив військовослужбовців бригади спеціального призначення Національної Гвардії України “Азов” до позбавлення волі в колонії суворого режиму на терміни від 26 до 27 років. Про це 18 березня повідомила Генпрокуратура РФ, передає НСН.

Українських захисників звинуватили нібито в обстрілі житлових будинків у Маріуполі після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 2022 року.

У повідомленні роспрокуратури називаються імена воїнів:

Леонід Глущенко,

Олег Пономаренко,

Євген Горяйнов,

Костянтин Олійник,

Вадим Цолан,

Сергій Щепків,

Микола Щербатов,

Ян Сергієнко,

Ілля Воронович,

Артем Філін.

При цьому повідомляється, що нібито власникам житлових будинків завдано збитків на загальну суму понад 3 мільйони рублів, а самі вони не постраждали.

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