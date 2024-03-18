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В так званій «ДНР» засудили 10 «азовців» до 26-27 років ув’язнення (відео)

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В так званій «ДНР» засудили 10 «азовців»

В так званій «ДНР» засудили десятьох українських військовослужбовців до 26-27 років ув’язнення. Їх звинуватили в обстрілах будинків в Маріуполі.

Так званий “верховний суд ДНР” засудив військовослужбовців бригади спеціального призначення Національної Гвардії України “Азов” до позбавлення волі в колонії суворого режиму на терміни від 26 до 27 років. Про це 18 березня повідомила Генпрокуратура РФ, передає НСН.

Українських захисників звинуватили нібито в обстрілі житлових будинків у Маріуполі після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 2022 року.

У повідомленні роспрокуратури називаються імена воїнів:

  • Леонід Глущенко,
  • Олег Пономаренко,
  • Євген Горяйнов,
  • Костянтин Олійник,
  • Вадим Цолан,
  • Сергій Щепків,
  • Микола Щербатов,
  • Ян Сергієнко,
  • Ілля Воронович,
  • Артем Філін.

При цьому повідомляється, що нібито власникам житлових будинків завдано збитків на загальну суму понад 3 мільйони рублів, а самі вони не постраждали.

В так званій «ДНР» засудили 10 «азовців»: відео із зали засідання

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