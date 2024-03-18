В так званій «ДНР» засудили 10 «азовців» до 26-27 років ув’язнення (відео)

В так званій «ДНР» засудили десятьох українських військовослужбовців до 26-27 років ув’язнення. Їх звинуватили в обстрілах будинків в Маріуполі.
Так званий “верховний суд ДНР” засудив військовослужбовців бригади спеціального призначення Національної Гвардії України “Азов” до позбавлення волі в колонії суворого режиму на терміни від 26 до 27 років. Про це 18 березня повідомила Генпрокуратура РФ, передає НСН.
Українських захисників звинуватили нібито в обстрілі житлових будинків у Маріуполі після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 2022 року.
У повідомленні роспрокуратури називаються імена воїнів:
- Леонід Глущенко,
- Олег Пономаренко,
- Євген Горяйнов,
- Костянтин Олійник,
- Вадим Цолан,
- Сергій Щепків,
- Микола Щербатов,
- Ян Сергієнко,
- Ілля Воронович,
- Артем Філін.
При цьому повідомляється, що нібито власникам житлових будинків завдано збитків на загальну суму понад 3 мільйони рублів, а самі вони не постраждали.
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