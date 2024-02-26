«Полонених катують голодом»: українка показала фото Захисника «Азовсталі», якого у рф засудили до 29 років тюрми

Українка показала фото Захисника «Азовсталі», якого у рф засудили до 29 років тюрми. Аліна Боднар стверджує, що на знімках її сусід на ім’я Дмитро з позивним «Растішка» і, передає НСН.

Так убиває полон. Діма, позивний «Растішка» Захисник Азовсталі. Наш сусід. Прочитала про нього в Los Solomas Kyiv. Засуджений терористами до 29 років тюрми… – написала Аліна

І показала фото Дмитра.

… не можу досі вкласти в голові як же так: увесь світ бачить, що українських полонених катують голодом (про інші тортури мовчу, але ж голод – очевидний! Навіть без інших доказів. І світ ні-чо-го не може зробити, – пише жінка

Вона підкреслює, що це ж тільки ті полонені, якими росія хизується. А що з тими, про яких жодної інформації впродовж уже років?

Відчай від безсилля вплинути на їх порятунок. Відчай бачити катування, поки їх полонені жеруть тут тричі на день. Не буду говорити, що влада не робить нічого, бо обміни проводяться час від часу. Але де розголос на державному рівні? Кампанії в підтримку саме полонених? Залученість оцих амбасадорів Юнайтед24, – питає Аліна

Ну я не знаю… Чи то така політика мовчання? У стрічці про полонених – тільки акції родин, дописи друзів, подекуди ще сюжети в ЗМІ. Звіти правозахисних організацій, які читають одиниці. А що з нашими людьми, які взяті в полоні до 2022 року? КУДИ КРИЧАТИ? Не так. ДЕ ПОЧУЮТЬ? Як же банально зараз написати «чекаємо вдома», бо кому від того легше? – додала жінка

Вона також показала фото Дмитра до полону.

Фото Захисника «Азовсталі» до полону

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