У Маріуполі окупанти дозволяють місцевим жителям включати лише одну лампочку

Мешканці у Маріуполі змушені перебувати у будинках без світла. Місцевим жителям дозволяють включати лише одну лампочку

В окупованому Маріуполі спостерігаються серйозні проблеми з електрикою, про які не розповідають російські пропагандистські ЗМІ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Сьогодні.

“Частково в Центральному районі Маріуполя підключено електропостачання. В обсязі, достатньому для створення таких хороших фото про “життя повертається”. У реалі жителям дозволено включити не більше однієї лампочки у квартирі і все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, навіть головний друг пропаганди телевізор – під забороною. У разі виявлення, щонайменше – відключення. Насправді – пару квартир включає холодильник – пів кварталу без світла”, – написав Андрющенко.

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