Ворог здійснив обстріл України 1 червня крилатими ракетами та «шахедами». Скільки повітряних цілей було збито.

Вночі 1 червня окупанти випустили по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударнв дрони типу Shahed. Збити вдалося 36 ракет і майже всі безпілотники.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передають Новини України – НСН.

Для удару по Україні росіяни застосували ракети повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС застосували 35 крилатих ракет Х-101/Х-555. Їх запускали з Саратовської області у росії та повітряного простору над акваторією Каспійського моря.

З окупованого Криму вдарили чотирма ракетами «Іскандер-М» та однією ракетою «Іскандер-К». Крім того, десять «калібрів» запустили з північно-східної частини акваторії Чорного моря.

Також наносили удари з території тимчасово окупованої частини Запорізької області, звідки запустили керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Водночас 47 ударних БпЛА типу Shahed-131/136, із яких збили 46, запускали з російського Приморсько-Ахтарська.

Обстріл України 1 червня крилатими ракетами та дронами – скільки цілей збила ППО за ніч

Загалом збити вдалося:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

46 «шахедів».

Повітряну атаку відбивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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