У Міністерстві освіти і науки розповіли, як школярі складатимуть мультитест з української мови на НМТ-2024

Школярі у 2024 році складатимуть НМТ з української мови за старим правописом.

Як повідомляє НСН про це заявив заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко, пише Osvita.ua.

За його словами, у 2024 році мультитест з української мови востаннє не передбачає завдань на перевірку орфографічних норм. До цього зміни вносились у 2019 після погодження нової редакції правопису.

Також у 2024 році закінчиться п’ятирічний перехідний період, яким передбачалось поступове впровадження норм нового правопису.

НМТ-2024: чи будуть школярі здавати мультитест з української мови за старим правописом

З 2025 року завдання зовнішнього незалежного оцінювання будуть укладатись відповідно до нової редакції правопису.

Скорочення кількості предметів у школах

Раніше Оксен Лісовий заявляв, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.

Він звернув увагу на те, що школярам доводилося навчатися в умовах пандемії через коронавірус, а також під час повномасштабної війни РФ проти України. Лісовий нагадав, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

При цьому учні 7-9 класі мають близько 20 предметів, і таку кількість “складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання”, при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

Ще новини України: Чи можна писати «росія» з маленької букви – пояснення Нацкомісії