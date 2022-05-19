«Непереможна нація!» – пасажири штовхали електричку до точки напруги (відео)

Пасажири штовхали електричку до точки напруги через зірваний стоп-кран. Люди вирішили не чекати на локомотив і проштовхали її 25 метрів

В Укрзалізниці показали відео, яке свідчить, що наша нація непереможна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Непереможна нація! Навіть якщо в електричці зірвали стоп-кран і зупинилися у точці без напруги, наші пасажири самі доштовхають 6 вагонів (!) 25 метрів до потрібної точки”, – говориться в повідомленні.

“Дійсно, на перегоні станцій Зваричі та Бобровиця пасажири зірвали стоп-кран. Через це поїзд зупинився в нейтральній ставці. Це такі ділянки залізничних шляхів, де немає напруги. Для того, щоб він відновив рух, треба було дочекатися локомотив, який би відбуксував цю електричку”, — розповіла прессекретарка регіональної філії Південно-Західної залізниці Анна Казимір.

У відомстві додали, що, звісно, захоплюються такою силою “українських рук”, однак все ж просять на майбутнє не конкурувати з допоміжним локомотивом, бо такі вправи доволі небезпечні.

В коментарях дехто з дописувачів пише, що Укрзалізниця мала б за такі накладки повернути кошти. А дехто зазначає, що “добре, хоч не на підйомі зупинився поїзд”.

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