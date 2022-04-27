Новий поїзд від Укрзалізниця з 1 травня: який маршрут

Укрзалізниця з 1 травня запускає новий поїзд із Києва. Куди він прямуватиме і розклад відправлення

З 1 травня курсуватиме новий поїзд із Києва до Хелма. Потяг вирушатиме о 22:49 та прибуватиме до Хелма о 11:30. У зворотному напрямку відправлення буде о 16:05, а прибуття до Києва о 07:29. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Для зручності пасажирів, з польської станції Хелм організовано сполучення з Варшавою, де пасажири, які прибувають до Хелма, можуть швидко пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 та прибуває о 16:11.

У зворотному напрямку запустять аналогічний маршрут. З Варшави потяг польської залізниці відправляється о 12:18 і прибуває до Хелма о 15:31. У пасажирів є час пересісти на поїзд із Хелма до Києва, який вирушає о 16:05.

Щодня курсують евакуаційні рейси Укрзалізниці, які перевозять українців зі східних у західні регіони. Актуальний графік на добу вперед щоденно оновлюється близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.

У середу, 27 квітня, залізничники вивозили людей із Покровська, Запоріжжя та Харкова, де йдуть активні бойові дії. Відомо, що у четвер, 28 квітня, поїзд Львів-Чернівці не курсуватиме, а 29 квітня не буде на маршруті потяга Чернівці-Львів.

У п’ятницю, 29 квітня, поїзд Львів – Чернівці та у суботу 30 квітня поїзд Чернівці – Львів № 702/701 перевозитиме пасажирів за звичним графіком.

Евакуація з Києва — Укрзалізниця запускає додаткові вагони