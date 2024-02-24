У Пенсійному фонді України відповіли, чи встановлюється надбавка до пенсії пенсіонери з дітьми до 18 років

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читачів.

“Чи встановлюється надбавка до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років і мають дітей до 18 років?”, – йдеться у повідомленні

Надбавка до пенсії – чи можуть пенсіонери з дітьми отримати додаткові виплати

У відповідь на це у ПФУ повідомили, що пенсіонерам, які утримують дітей віком до 18 років та не працюють, встановлюється надбавка до пенсії. Вона призначається відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Зокрема, для того, щоб отримати додаткові виплати, необхідно зібрати наступні документи:

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

оригінал та копія свідоцтва про шлюб;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім’ї або про те, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка з навчального закладу про навчання утриманця;

оригінал та копія трудової книжки;

довідки з управління Пенсійного фонду України та управління соціального захисту населення за місцем проживання про те, що пенсіонер та дружина не отримують пенсії та допомоги на дитину.

Як зазначається, вона встановлюється у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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