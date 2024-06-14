Про це повідомили в МАГАТЕ, передають Новини України – НСН.

Працівники МАГАТЕ прозвітували, що чули вибухи біля станції упродовж кількох днів минулого тижня.

На Запорізькій АЕС підтвердили, що 11 червня вибухнула одна з мін, розташована поруч зі ставком-охолоджувачем. Під час вибуху не було ніяких фізичних пошкоджень чи постраждалих. Про причини вибуху команда МАГАТЕ не повідомила.

«Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію», —прокоментував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

На ЗАЕС вибухнула одна з мін біля ставка-охолоджувача — МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ також відвідали одну з електропідстанцій у місті Енергодар, щоб оглянути наслідки ймовірного обстрілу, який, за даними ЗАЕС, стався 8 червня. У агентстві звітують, що ймовірний обстріл призвів до пожежі та пошкодження підстанції, яка обслуговує будівлю Енергодарської міськради. Там розташований головний комунікаційний вузол між ЗАЕС та містом Енергодар. Однак унаслідок пошкоджень лінію зв’язку не перервано.

Ситуація на ЗАЕС

Від початку окупації ЗАЕС, із березня 2022 року, через ворожі обстріли атомна електростанція пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки.

До окупації на ЗАЕС працювало близько 11 тисяч людей. Станом на березень 2023 року в Енергодарі залишалося 6,5 тисячі працівників станції, з них 4,5 тисячі людей регулярно ходили на роботу. Решта виїхали за межі окупованої території.

Глава «Енергоатома», українського оператора ЗАЕС, розповідав, що 2,6 тисячі людей підписали контракти з «Росатомом» — через тортури окупантів, підтримку «русского мира» або необхідність прогодувати сім’ю на окупованих територіях.

«Енергоатом» регулярно повідомляєє про порушення роботи на Запорізькій АЕС та загрози аварій унаслідок російської окупації станції та продовжує моніторити ситуацію дистанційно.

Окупанти утримують на території станції своїх військових та військову техніку. Про це зазначали ЗМІ.

Минулого року українські розвідники також попереджали, що росіяни можуть вдатися до теракту на ЗАЕС. Керівник ГУР МО Кирило Буданов попередив, що військові РФ замінували ставок-охолоджувач на окупованій Запорізькій АЕС. Також, за його словами, росія розмістила вибухівку поблизу чотирьох енергоблоків із шести.

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