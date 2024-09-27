Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

У МАГАТЕ зазначили, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки БПлА.

Також на ЗАЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, в тому числі кілька вибухів поблизу майданчика. Про пошкодження станції не повідомлялося.

Окрім цього в п’ятницю вдень було зафіксовано ймовірний удар безпілотника на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Ця підстанція забезпечує електроенергією об’єкти Запорізької АЕС, які не пов’язані з безпекою.

Підстанцію біля ЗАЕС було атаковано дроном – МАГАТЕ

Як ми розповідали раніше, генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Згідно резолюції, ЗАЕС має працювати під контролем України.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайної деокупаціїЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

Висловлюється вдячність за зусилля Генеральному директору Рафаелю Гроссі та Секретаріату МАГАТЕ у вирішенні ризиків ядерної безпеки в Україні та підтримується присутність місії підтримки та допомоги Агентства на ЗАЕС.

При цьому до моменту повернення Запорізької АЕС під контроль України від росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об’єктів та інформації на станції.

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