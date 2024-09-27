Президент Володимир Зеленський у США показав план перемоги Байдену, Гарріс та Трампу. Також Україна заручилася допомогою на рекордну суму. Все, що відомо про підсумки візиту Зеленського до США.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Візит розпочався із відвідування заводу боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсільванія, де виробляють снарди калібру 155 мм для України. Потім на зустрічі з губернатором Джошем Шапіро та місцевими топ-демократами підписали угоду про співпрацю штату із Запорізькою областю. Серед головних напрямів – енергетика, аграрний сектор та оборона.

Завод у Скрентоні (у рідному для президента Джо Байдена місті) – знакове підприємство для передвиборчої кампанії демократів. У Білому домі часто наводили завод як приклад того, що військова допомога Україні створює робочі місця. Крім того, Пенсільванія є ключовим штатом, що “вагається”. Результат виборів тут цілком імовірно визначить, хто стане наступним президентом США.

Той факт, що серед тих, хто супроводжував Зеленського, не було жодного республіканця, спровокував скандал. Зокрема це розцінили як відкриту підтримку Камали Гарріс. І у штабі Дональда Трампа не втратили можливість звинуватити президента у втручанні у вибори.

Україна представила план перемоги та заручилася допомогою на рекордну суму – підсумки візиту Зеленського до США

Сам Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче перемоги Гарріс.

“Я думаю, що Зеленський – найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 млрд доларів”, – сказав Трамп і пообіцяв, що у разі перемоги змінить підхід США до України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагав звільнити посла України Оксану Маркарову. За те, що при організації поїздки до Скрентона вона нібито спеціально не запросила республіканців. До того ж республіканець Джеймс Комер, який очолює комітет нагляду та підзвітності Палати, ініціював розслідування поїздки на завод. Він зажадав пояснити, чи був “передвиборчий захід Гарріс” (так у середовищі трампістів трактують поїздку Зеленського) профінансовано американськими платниками податків.

Далі Трамп продовжив скаржитися на Зеленського.

“Президент України знаходиться в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади у бік вашого улюбленого президента, мене”, – сказав він і додав, що той “відмовляється йти на угоду” з Путіним і завершити війну.

Після таких гучних слів стало зрозуміло, що Трамп навмисно зриває зустріч із Зеленським, на якій той хотів представити план перемоги. Але зрештою президент України затримався на один день і зустріч відбулася.

Головні заяви Зеленського

На заходах 79-ї Генеральної асамблеї ООН Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв. На пленарному засіданні Саміту майбутнього він наголосив, що Україна потребує миру та стабільного розвитку.

“Ми готуємо документ, який представимо на другому Саміті світу. Я запрошую всіх лідерів, нації й надалі підтримувати наші спільні зусилля заради справедливого та мирного майбутнього. Путін вкрав чимало, але йому ніколи не вдасться вкрасти майбутнє світу”, – сказав президент.

Потім на Раді безпеки ООН Зеленський висловив сподівання, що якось у цій залі скажуть, що війна РФ проти України завершилася. Але не тому, що хтось втомився від війни чи щось виторгували у Путіна. А тому, що почне працювати Статут ООН.

“Він має запрацювати. Наше українське право на самооборону має взяти гору”, – заявив Зеленський.

Росія не має відповідей на питання, чому вона “перемагає” школи та лікарні і воює за знеструмлення сусідньої країни. Путіну нема чого сказати з приводу того, чому він намагається залучити Білорусь і де-факто робить Іран та Північну Корею своїми спільниками. А із наближенням зими Росія діє цинічно у спробах знищити українську енергетику.

“Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них. Якщо Росія готова зайти так далеко, то нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення”, – сказав він.

Щоб наблизитись до завершення війни, потрібно провести другий Саміт світу. Україна запрошує всіх приєднатися до процесу – Китай, Бразилію, Індію, країни Африки, Латинської Америки, Близького Сходу тощо, додав президент.

Пізніше в інтерв’ю ABC News він скаже, що план перемоги має зміцнити Україну.

“Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни”, – зазначив Зеленський.

Велику промову на Генеральній асамблеї президент України розпочав із російських ядерних погроз. І заявив, що удари по енергетиці – це один із методів Путіна у спробі “замучити мільйони українців”. Наразі диктатор планує атаки на українські АЕС. При цьому отримує детальну інформацію за допомогою супутників інших країн. Але будь-який удар, будь-яка критична аварія може призвести до ядерної катастрофи.

А трохи пізніше стало відомо, що президент Байден санкціонував рекордну допомогу на 7,9 млрд доларів. Вона передбачає передачу засобів ППО, безпілотників та додаткової системи Patriot. А також вперше – крилатих авіабомб великої дальності Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Ці боєприпаси можуть запускатись з винищувачів F-16. Мають висувні крила, які допомагають бити по цілях на відстані до 130 км. Версій існує кілька, але очікується, що Україна отримає варіант із касетними боєприпасами.

Крім того, цього тижня стало відомо, що Німеччина виділить додаткові 170 млн євро на енергетику і близько 400 млн євро на військову допомогу. За ці кошти буде закуплено ППО, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини. Причому лише кілька днів тому Берлін уже оголошував про передачу 22 танків, 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та десятків тисяч снарядів.

На візит Зеленського до США покладалися великі надії і з тієї точки зору, що очікувалося, що західні партнери нарешті дадуть дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ. Рішення поки немає. Хоча міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі вважає, що воно можливе ще до початку зими.

Як пише NYT, американська розвідка побоюється, що “зелене світло” з боку Вашингтона лише посилить агресію Москви. The Times вийшло з публікацією, що Зеленський залишить США без дозволу на удари ракетами по Росії.

План перемоги знову без подробиць

Напередодні Зеленський провів закриту зустріч із Байденом та представив план перемоги, про який активно говорять більше місяця. Але знову без особливих подробиць.

“Дозвольте мені бути відвертим. Росія не переможе у війні”, – обмежився Байден і пообіцяв подальшу допомогу.

Відомо, що сторони скоординували погляди та консультуватимуться щодо наступних кроків. Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану, детально його вивчать у найближчі тижні. Прогрес мають розглянути на наступній зустрічі. Вона відбудеться 12 жовтня у Німеччині у рамках засідання контактної групи у форматі “Рамштайн”.

Як і планувалося, Зеленський показав план кандидатці у президенти Камалі Гарріс (Демократична партія). Вона наголосила, що жодні питання про війну не можуть вирішуватись без України. Хоча “деякі в США” і намагаються змусити Україну поступитися територією.

“Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна. Але це не пропозиції миру – це пропозиції капітуляції. Це небезпечно і неприйнятно”, – додала вона, вочевидь натякаючи на сигнали з республіканського табору.

Перед зустріччю в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower республіканський кандидат ухилився від відповіді на запитання, чи має Україна поступитися територією, заявивши, що потрібен мир. А вже на ній пролунали слова про те, що у них загальний погляд, що війну слід зупинити. Трамп похвалився хорошими відносинами з Путіним, у відповідь Зеленський висловив сподівання, що його вдносини з Трампом все ж кращі.

“Для танго потрібні двоє”, – сказав останній, маючи на увазі мирні переговори між Україною та РФ.

Зустріч тривала близько години. Після неї Трамп заявив, що хоче “справедливої ​​угоди для всіх”. За його словами, він багато чого дізнався на переговорах із Зеленським.

“Нам треба зробити все, щоб чинити тиск на Путіна, щоб той зупинив війну”, – сказав український президент.

Під кінець Зеленський запросив Трампа відвідати Україну, на що той відповів, що приїде.

“Це прекрасна країна, чудова погода, чудово все”, – додав він.

Джерело: РБК-Україна.

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