Про це повідомляють у Мінсоцполітики, передають «Новини України – НСН».

Йдеться про дітей – вихованців інтернатних закладів. Вони, згідно із рішенням уряду, мають повертатися в Україну в сімейні форми виховання.

У Мінсоцполітики розповідають, що через російську збройну агресію частина дітей, які цілодобово виховувались в інтернатних закладах, були евакуйовані у віддалені від кордону з росією регіони України або за кордон. Станом на зараз за кордоном у складі організованих груп залишається 2 155 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Разом з урядами країн, які прийняли дітей, та міжнародними дитячими організаціями Україна напрацьовує рішення для безпечного повернення дітей з урахуванням їхніх найкращих інтересів.

Уряд прийняв важливе рішення щодо повернення з-за кордону евакуйованих дітей

Зокрема, 6 серпня Уряд за поданням Міністерства соціальної політики вніс зміни до порядку тимчасової евакуації (Постанова КМУ № 546 від 01.06.2023) .

Відтепер на рівні нормативно-правового акту закріплено:

Повернення дітей повинно відбуватися в сімейні форми виховання (прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів/піклувальників), родини усиновлювачів та патронатні родини.

Влаштування дітей в заклади або малі групові будинки можливе лише у виключних випадках, зокрема якщо є обставини, які загрожують життю і здоров’ю дитини за місцем тимчасової евакуації або обмежують права на охорону здоров’я, освіту, її фізичний, духовний і розумовий розвиток.

Діти можуть повертатися тільки на території громад, які мають “помірний” та “задовільний” рівні ризику безпеки відповідно до методики МОН.

Також змінами передбачено, що до кожного випадку повернення застосовуватиметься індивідуальна оцінка потреб за формою, затвердженою Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та МВС, а звернення дитини про бажання повернутися в Україну вважатиметься підставою для розгляду можливості повернення.

Ухвалені зміни удосконалюють механізм повернення дітей, а головне — дають можливість дітям опинитись в сімейному середовищі, адже кожна дитина має право на зростання в сім’ї, – кажуть у Мінсоцполітики

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