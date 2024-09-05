Міністерство повернення українців анонсували Зеленський і Арахамія

Міністерство повернення українців з-за кордону планують створити в Україні. Наразі шукають кандидатів, які б могли очолити його.

Таку ініціативу анонсував глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А раніше про це говорив президент Зеленський, передають «Новини України – НСН».

У середу, 4 вересня, стало відомо, що в Уряді планується створення нової інституції. Йдеться про Міністерство повернення українців.

Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити, – пише Арахамія.

Про Міністерство повернення українців говорив Зеленський

Під час пресконференції 27 серпня Володимир Зеленський зазначив, що наразі за кордоном перебуває 7,5 мільйона українців. Тоді ж він анонсував, що Україна планує створити профільне “Міністерство єдності” для їх повернення додому. Один з напрямів, яким буде займатися відомство – дати цим громадянам роботу в Україні.

Президент зазначив, що є люди, які бачать своє життя за кордоном за тих чи інших обставин. Він переконаний, що з такими людьми треба працювати, допомагати – важливо не втрати ланцюг між Україною та українцями. За словами Зеленського, нова структура має забезпечити достатню силу глобальної української єдності.

Чи хочуть біженці повертатися?

Згідно з опитуванням, яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у травні цього року, більшість українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії задоволені умовами проживання у цих країнах і лише половина біженців готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.

Більшість опитаних українських біженців — 66% — скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Утім, з них повністю задоволені – 28%, а решта 38% є скоріше задоволеними. Незадоволені умовами життя – 26% респондентів.

7% опитаних стверджують, що вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього – 34%.

Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.

В українських біженців також запитали, за яких умов вони б повернулися в Україну.

Найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%). Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

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