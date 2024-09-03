Українцям стане легше оформити виплати і послуги. Уряд прийняв постанову, завдяки якій процес буде спрощено. Іноді вистачить тільки паспорту. Розповідаємо про це детальніше.

На шляху до цифрових соціальних виплат і послуг, Мінсоцполітики розробило, а Уряд – прийняв постанову, завдяки якій зменшиться обсяг паперових документів, які наразі подають українці для призначенням соціальних виплат і допомог.

Іноді потрібен тільки паспорт, щоб оформити виплати і послуги

Завдяки вже розгорнутій Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована і наявна і цій системі. Відповідно, наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи.

Тобто людині, яка вже отримували виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред’явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе отримати завдяки цифровим рішенням.

Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.

«Дотепер в органах соціального захисту опрацьовували вручну мільйони заяв. А українці часто були змушені ходити по установах і стояти в чергах, аби зібрати весь пакет документів, необхідних для призначення виплат і допомог. Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які цю підтримку надають. І в них з’являється можливість приділити час саме потребам людини та розмові з нею,» – зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Яка мета нововведень

Інформаційні обміни дозволять:

зекономити час як працівників соціальної сфери, так і отримувачів допомог, який вони мали раніше витрачати на збір та опрацювання паперових документів;

пришвидшити розгляд заяв;

зменшити корупційні ризики.

Нагадаємо, що ЄІССС запрацювала у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, зараз нею користуються в усіх регіонах країни, кількість користувачів – фахівців соціальної сфери – перетнула позначку 15 тисяч. ЄІССС охоплює десятки реєстрів та баз даних соціальної сфери, передбачає інформаційні обміни з іншими державними реєстрами, щоб дати можливість людині, яка потребує соціальної підтримки, звернутися за нею в будь-якій точці України і не збирати паперові довідки.

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