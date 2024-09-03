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Українцям стане легше оформити виплати і послуги – Уряд прийняв постанову

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Українцям стане легше оформити виплати і послуги - Уряд прийняв постанову

Українцям стане легше оформити виплати і послуги. Уряд прийняв постанову, завдяки якій процес буде спрощено. Іноді вистачить тільки паспорту. Розповідаємо про це детальніше.

На шляху до цифрових соціальних виплат і послуг, Мінсоцполітики розробило, а Уряд – прийняв постанову,  завдяки якій зменшиться обсяг паперових документів, які наразі подають українці для призначенням соціальних виплат і допомог.

Іноді потрібен тільки паспорт, щоб оформити виплати і послуги

Завдяки вже розгорнутій Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), значна кількість інформації, яка необхідна для призначення соціальних виплат і допомог українцям, вже цифровізована і наявна і цій системі.  Відповідно, наразі зʼявилась можливість відмовитись від прийняття значної кількості паперових документів при призначенні виплат і допомог. Та інформація, яка вже є в ЄІССС, буде підтягуватись з цієї системи, – відтак, людині не потрібно наново її підтверджувати і подавати паперові документи.

Тобто людині, яка вже отримували виплату чи допомогу і дані якої внесені до ЄІССС, щоб переоформити її (або оформити нову) достатньо буде звернутися із заявою і пред’явити документ для ідентифікації (наприклад, паспорт). Решту інформації працівник органу соціального захисту зможе  отримати завдяки цифровим рішенням.

Якщо ж даних потенційного отримувача ще немає в системі, то, звичайно, йому потрібно буде надати усі необхідні документи.

«Дотепер  в органах соціального захисту опрацьовували вручну мільйони заяв. А українці часто були змушені ходити по установах і стояти в чергах, аби зібрати весь пакет документів, необхідних для призначення виплат і допомог. Відмова від паперових копій документів, які вже є в нашій електронній системі, – важливий крок для розвитку системи соціального захисту. Адже це економить час громадян, які звертаються за підтримкою, а також фахівців, які  цю підтримку надають. І в них з’являється можливість приділити час саме потребам людини та розмові з нею,» – зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Іноді тільки паспорт: українцям стане легше оформити виплати і послуги

Яка мета нововведень

Інформаційні обміни дозволять:

  • зекономити час як працівників соціальної сфери, так і отримувачів допомог, який вони мали раніше витрачати на збір та опрацювання паперових документів;
  • пришвидшити розгляд заяв;
  • зменшити корупційні ризики.

Нагадаємо, що ЄІССС  запрацювала у перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, зараз нею користуються в усіх регіонах країни, кількість користувачів – фахівців соціальної сфери – перетнула позначку 15 тисяч. ЄІССС охоплює десятки реєстрів та баз даних соціальної сфери, передбачає інформаційні обміни з іншими державними реєстрами, щоб дати можливість людині, яка потребує соціальної підтримки, звернутися за нею в будь-якій точці України і не збирати паперові довідки.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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