Американські розвідслужби не підтримують дозвіл на удари вглиб Росії для України. Там вважають, що РФ, ймовірно, відповість більш жорстко, можливо, навіть летальними ударами проти США та їхніх союзників.

Аналітики розвідки вважають потенційним ризиком та вбачають сумнівну вигоду від рішення дозволити Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії.

Про це повідомляє The New York Times, передають “Новини України – НСН”.

Розвідка США також вважає, що далекобійні ракети не матимуть суттєвого впливу на хід війни через обмежену кількість такої зброї в арсеналі України й невизначеність щодо подальшого постачання. Наразі ЗСУ мають у своєму арсеналі американські ракети ATACMS, британські Storm Shadow та французькі SCALP.

Розвідники застерігають, що після першого такого удару Росія, ймовірно, перенесе свої склади боєприпасів, командні пункти та техніку за межі досяжності цих ракет.

Отримані дані частково пояснюють, чому Байдену було складно ухвалити рішення про дозвіл на удари вглиб росії, і вказують на внутрішній тиск, який міг змусити його відмовити Зеленському в проханні. За словами анонімних американських посадовців, поки що невідомо, яке остаточне рішення ухвалить Байден.

Президент України Володимир Зеленський активно просував ідею отримання дозволу на використання ракет, як публічно, так і на особистих зустрічах.

Розвідка США не підтримує дозвіл для України на удари вглиб Росії – в NYT розкрили причину

Водночас російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував, щоб стримати США та їхніх союзників від постачання Україні сучасної зброї.

Критики Байдена та його команди стверджують, що їх надто легко лякають погрози Путіна, і що поступовий підхід до надання озброєння послабив позиції українців на полі бою.

Тим часом британські лідери були менш обережними. Вони підтримали надання українцям можливості використовувати далекобійні ракети для ударів по території Росії, але очікували рішення Байдена, перш ніж офіційно дозволити такі дії, оскільки можливі наслідки для безпеки коаліції можуть бути серйозними.

У розвідувальній доповіді зазначено кілька можливих відповідей Росії на дозвіл використовувати далекобійні ракети західного виробництва — від збільшення підпалів і диверсій в Європі до можливих смертельних атак на американські та європейські військові бази.

За даними американських посадовців, російська військова розвідка є відповідальною за більшість саботажів у Європі. Якщо Путін вирішить розширити приховану кампанію у відповідь на удари по Росії, американські експерти вважають, що Росія продовжуватиме діяти таємно, уникаючи відкритих нападів на американські та європейські об’єкти, щоб уникнути ескалації конфлікту.

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