Відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС України. Розповідаємо, що це з орган і навіщо.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передають «Новини України – НСН».

За словами Клименка, Офіс протимінної діяльності – це координаційний орган, який відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування. А ще – здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.

Провів нараду з регіональними керівниками ДСНС, заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування, – розповів Клименко

Він додав, що лише за минулу добу саперами системи МВС обстежено понад 200 гектарів території і знищено майже 600 вибухонебезпечних предметів. Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі – кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо.

Запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе не лише посилити контроль над розмінуванням, координацію цього процесу, а й ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки, – запевняє міністр

В Україні відкрили Офіс протимінної діяльності: відео

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