ЗСУ показали початок Курської операції. На оприлюдненому десантно-штурмовими військами відео – перші години подій, які для всіх стали несподіванкою. Військові кажуть, що день 6 серпня увійде в історію.

Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. Так проходили перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області рф 6 серпня 2024 року, передають «Новини України – НСН».

День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції, – кажуть в ЗСУ

Тут зазначають, що тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції.

Разом до Перемоги! Завжди перші! Слава Десантно-штурмовим військам Збройних сил України, – йдеться у повідомленні

Початок Курської операції (відео)

День, що увійде в історію: ЗСУ показали початок Курської операції (відео)

Курська операція – останні новини

Збройні сили України продовжують наступ на території Курської області РФ. Станом на 15 серпня під контролем українських військ перебувало 1150 квадратних кілометрів російської території. Про це під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Всього від початку операції на території Курської області наші війська з боями просунулися вглиб оборони противника на 35 кілометрів, взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункти, — сказав Сирський

За його словами, українські бійці відбили три контратаки противника та продовжують наступальні дії. “На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах…В цілому ситуація контрольована”, — підкреслив Сирський.

Крім того, він повідомив, що в Курській області створена перша військова комендатура.

На Курщині йдемо вперед. Створена військова комендатура, яка має забезпечити правопорядок, а також всі потреби місцевого населення, — написав Сирський у своєму телеграм-каналі

Тим часом, аналітики DeepState повідомляють, що станом на ранок 16 серпня Сили Оборони України зайняли ще один населений пункт – Внєзапноє у Курській області.

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