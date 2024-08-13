У МЗС України і ООН зробили заяви щодо подій у Курської області: що відомо і що там відбувається

У МЗС України і ООН зробили заяви щодо подій у Курській області. Розповідаємо про це, а також про те, що там відбувається.

“Новини України – НСН” зібрали важливу інформацію.

У МЗС України зробили заяву щодо Курської області

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забирати собі території Курської області Росії. В ході операції на території РФ вона захищає українських громадян, яких обстрілюють російські військові з Курщини.

Про це він сказав на брифінгу.

Георгій Тихий зауважив, що з початку літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів по районах Сумської області з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, дронів, а також керованими авіабомбами й ракетами.

Оскільки Україна не може бити по РФ далекобійною зброєю, то доводиться в інший спосіб позбавлятися російських військових контингентів, які постійно атакують Україну.

За його словами, операція Сил оборони України відбувається з дотриманням міжнародного гуманітарного права, але Росія може спробувати сфабрикувати інциденти з порушенням цього права.

В ООН відреагували на заяву Москалькової

Організації об’єднаних націй (ООН) вже відреагували на заяву Росії, що ЗСУ нібито в Курській області б’ють по цивільному населенню та здійснюють акт тероризму.

Як зазначають росЗМІ, управління верховного комісара ООН з прав людини попросило Москву надати доступ для перевірки даних про порушення прав людини в Курській області.

Ми намагаємось зібрати інформацію про ситуацію у Курській області, але без доступу це дуже складно. Ми просимо у Росії доступ на її територію, щоб мати можливість отримати додаткову інформацію, — сказали у відомстві

Зазначимо, що уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджує, нібито військові ЗСУ порушують права людини під час атаки на Курщину.

Вона назвала наступ України на території Курської області “варварським нападом”, внаслідок якого “постраждали тисячі мирних жителів”. Росія яка вторглася в Україну 2,5 роки тому, цинічно направила до ООН заяву, у якій “вимагає засудити тероризм”.

Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини, – заявила російська омбудсменка

Що відбувається у Курській області

Збройні Сили України ведуть бої на Курщині в Росії. Операція почалася 6 серпня, а вчора це підтвердив президент Володимир Зеленський. До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала.

Але іншої офіційної інформації щодо перебігу операції у Курській області військово-політичне керівництво України не надає.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня заявив про втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні. За підрахунками проєкту DeepState, під контролем українських військ 44 пункти. Із прикордонних районів Курської області виїхали майже 121 тисяча жителів. Відомо також про 21 тисячу мешканців, які виїхали із Бєлгородської області.

Сьогодні українські військові оприлюднили відео взяття полонених, як повідомляється, під Льговом. Що може свідчити про ведення боїв у даному районі.

Російське підкріплення підтягується, а ситуація на фронті в Україні не покращилася

Тим часом український моніторинговий Телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» повідомляє, що російйське підкріплення вже підходить до Суджі на Курщині. Загальна кількість російського угрупування там вже зросла до 9000 – 10000 осіб. Основні скупчення фіксуються в районі Мартиновки.

За словами «Ванька», сюди прибули бійці дійсно з бойовим досвідом, перетягнуті з інших напрямків – таких прибблизно 50%. Решта – строковики та «ополчення» без особливого досвіду. Також прибули «дроноводи», арта та деяке інше озброєння з інших напрямків фронту.

Ворог помітно працює над тим, аби покращити для себе ситуацію у Курській області. Активізувалися на всю потужність пропагандисти – отже, війна йде не тільки на землі і в повітрі, а і в інформаційному просторі.

Від прогнозів розвитку подій у Курській області «Ваньок» утримався, заявивши, що не знає мети цієї операції та багатьох складових.

Він лише зазначив, що російських підкріплень зі зброєю прибувало би на Курщину набагато менше, аби не певні домовленості, які забороняють українцям застосовувати певну зброю. «Ваньок» звернувся до іноземних журналістів, що, як він впевнений, читають його.

Шановні панове журналісти, ви там запитайте у своїх ‘центрів прийняття рішень’: а в чому прикол зав’язувати нам руки? Ну серйозно, ви всі в кожній статті пишете про те, як у Росії більше того, більше цього і замість того, щоб зав’язувати руки їм, зав’язуєте руки нам. Це логічно? Якимось чином комплектуючі з ваших країн все ще потрапляють у країну боліт, і коли це все летить по нам – ми нібито ‘не маємо права’ завдавати удари у відповідь. Це дуже цікава логіка, яка чомусь непорівнянна з вашими ж цілями в цій війні, враховуючи, що ви публічно та політично їх озвучуєте на кожному зібранні чи саміті, – написав він

Також зазначив, що російські війська зараз на території України стали більш активними попри зменшення їх кількості тут через Курськ. Вони прагнуть скрізь нав’язати бойові дії – це відбувається буквально на всіх напрямках. Отримують гідну відповідь, але лізуть знову і знову… Томі полегшення для ЗСУ поки що немає.

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