Українським фермерам виплачується компенсація на розмінування земель. Уряд збільшив розмір виплат для аграріїв.

Аграріям повністю компенсуватимуть розмінування їхніх земель — на це в держбюджеті заклали 3 мільйони гривень.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство економіки України.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення збільшити компенсацію витрат аграріїв на розмінування сільськогосподарських земель до 100%. Раніше відшкодування покривало до 80% витрат.

Нові умови компенсації стосуються фермерів, які володіють землями на деокупованих територіях, де після нетехнічного обстеження підтверджено або ймовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Ділянки, які підлягають компенсації, повинні бути розташовані за межами 20-кілометрової зони від лінії бойового зіткнення.

Компенсація на розмінування земель – розмір виплат для аграріїв збільшили

Також до програми компенсацій можуть долучатися фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або єдиний податок, якщо вони є платниками IV групи.

Постанова набирає чинності з моменту публікації.

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