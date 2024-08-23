Деяким українцям надається компенсація за сільгосптехніку та обладнання. Розширено перелік техніки, за яку аграрії можуть отримати виплати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінекономіки.

Перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується державою на рівні 25% розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника.

В Мінекономіки розповіли, що загалом цього року на програму виділили 1 мільярд гривень.

Для отримання компенсації агровиробникам потрібно обрати постачальника з офіційного Переліку на сайті Міністерства економіки, придбати необхідну техніку, а також подати заявку та підтвердні документи до уповноваженого банку.

Компенсація за сільгосптехніку в Україні – перелік розширено

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Міністерства економіки через офіційну електронну пошту: meconomy@me.gov.ua.

Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

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