В Україні розширено перелік послуг у ЦНАП – які сервіси будуть доступні українцям

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Незабаром українці зможуть отримати відповідні послуги зі взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України.

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Також планується послуга зі внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна.

Крім того, через Центр надання адмінпослуг можна буде отримати призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.

Ці зміни націлені на підвищення доступності адміністративних послуг для громадян та оптимізацію процесу їх отримання.

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