Програма єВідновлення – як отримати компенсацію за зруйноване житло у 2024

Програма “єВідновлення” у 2024 році покликана допомогти українцям, які втратили своє житло, або воно зруйновано внаслідок військових дій. Як подати заявку на виплату.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на banker.ua.

Програма передбачає різні види компенсації залежно від ступеня пошкодження майна.

Програма «єВідновлення» – це державна ініціатива, спрямована на допомогу громадянам України, які постраждали від руйнування житла внаслідок військових дій. Ця програма передбачає надання фінансової підтримки та ресурсів для відновлення або реконструкції зруйнованого житла.

Умови надання допомоги

Для отримання допомоги за цією програмою необхідно дотримуватися певних умов, які забезпечують прозорість та ефективність розподілу ресурсів.

Хто може отримати допомогу?

Право на отримання компенсації мають громадяни України, чиє житло пошкоджене внаслідок боїв і підлягає відновленню. Визначена пріоритетна черга, за якою розподілятимуть кошти:

учасники боїв;

люди, які отримали інвалідність унаслідок війни;

ветерани війни;

члени сімей загиблих військових;

мобілізовані;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю першої та другої груп;

батьки-вихователі дитбудинків сімейного типу;

опікуни та піклувальники;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Особи, які не входять до цих категорій, претендують на отримання коштів за “живою чергою”.

Не можуть претендувати на виплату люди, які перебувають під санкціями або мають судимість за злочини проти національної безпеки, та їх спадкоємці.

Які документи потрібні

Основні документи:

Заповнена заява на отримання допомоги, яку можна подати через портал “Дія” або в паперовій формі в центрах надання адміністративних послуг.

Копія паспорта громадянина України (ID-картка) або закордонного паспорта. Ідентифікаційний код.

Свідоцтво про право власності або витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно.

Фотографії пошкоджень, які чітко демонструють збитки. Технічний звіт або висновок про технічний стан об’єкта, який може знадобитися для підтвердження обсягу шкоди.

Документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання або фактичний зв’язок з пошкодженим домом чи квартирою (наприклад, комунальні платежі).

Виписка з банку про наявність рахунку, на який будуть перераховані кошти допомоги.

Додаткові документи:

Декларація про доходи: може знадобитися для підтвердження фінансового стану, щоб довести необхідність отримання допомоги.

Довідка про склад сім’ї: для підтвердження кількості осіб, які проживають у пошкодженому житлі.

Яка сума компенсації

Максимальна сума відшкодування за ремонт пошкодженого житла за програмою “єВідновлення” зросла до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень — для приватних будинків.

Крім цього, є класифікація компенсації:

1. ремонт категорії А (коли сума компенсації не перевищує 200 тис. грн, виплата буде здійснена одним платежем);

2. емонт категорії Б (виплата у 2 етапи: 70% від загальної суми сплачуватиметься одразу, решта 30% — після проведення певного обсягу робіт і верифікації комісією), коли сума компенсації становить:

від 200 до 350 тисяч гривень для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (в тому разі, коли місця загального користування не пошкоджені);

від 200 до 500 тисяч гривень для одноквартирних будинків, зокрема відокремлених житлових будинків садибного типу, заблокованих будинків з окремими квартирами, котеджів, будинків садибного типу, дачних і садових.

Варто зауважити, що виплату за пошкоджене майно на суму менше ніж 200 тис. грн (Категорія А) потрібно витратити протягом 12 місяців. У розмірі понад 200 тис. грн (Категорія Б) — впродовж 18 місяців. Після закінчення строку залишок повернеться до держбюджету.

Програма єВідновлення – як отримати компенсацію за зруйноване житло у 2024

“єВідновлення” в “Дії”

Інформаційне повідомлення про пошкоджене майно можна зробити на порталі чи в застосунку “Дія”, а також через ЦНАП або нотаріуса.

Якщо ви подаєте таке повідомлення через застосунок “Дія”, потрібно:

оновити застосунок до останньої версії (Меню – Оновити застосунок);

відкрити в застосунку розділ “Послуги” та обрати “єВідновлення”;

обрати пункт “Повідомити про пошкоджене майно” та пройти всі необхідні етапи.

Далі потрібно пересвідчитися, що ваші права власності на об’єкт зареєстровані в Державному реєстрі речових прав. Для цього відкрийте у застосунку “Дія” “єВідновлення” та оберіть послугу “Повідомити про пошкоджене майно”. Якщо ваше житло зареєстроване, Дія покаже його серед знайдених.

Потім потрібно відкрити банківський рахунок “єВідновлення” в банку-партнері програми. Зробити це можна як безпосередньо у відділенні банку, так і через мобільний застосунок банку. Відкрити банківський рахунок можна буде також під час подання заяви про виплату. Відповідну можливість запропонує застосунок “Дія” по ходу заповнення заяви.

Далі потрібно подати заяву про виплату. Для цього потрібно відкрити в застосунку розділ “Послуги”, обрати “єВідновлення” та “Подати заяву про виплату”.

Після цього потрібно пройти всі необхідні етапи, які пропонує електронна послуга (заповнення контактних даних, обрання пільги, яка стосується вас, отримання згоди співвласників тощо), та відправити саму заяву.

Види фінансової допомоги

Допомога за зруйноване житло

Кошти надаються, якщо житло

Зруйновано через бойові дії після 24 лютого 2022. Після набрання чинності Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Розміщено на території, що не була окупована до 24 лютого 2022 року. Наразі послуга доступна власникам житла на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Згодом компенсація стане доступною для всіх.

Не підлягає відновленню. Визнане непридатним для життя після оцінки комісії. Тобто повністю знищене, без можливості ремонту.

Має власника. Заяву може подати людина, яка має право власності на житло.

Що потрібно знати про отримання допомоги:

1. Програма компенсації відбуватиметься у два етапи. Перший — отримання сертифіката на придбання нової домівки. Другий — грошові виплати на самостійну відбудову. Ви можете отримати або сертифікат, або кошти на будівництво.

2. Компенсація у вигляді сертифіката. Компенсація надається за зруйноване житло, яке неможливо відновити. Сертифікат дає змогу придбати нову домівку.

3. Суму сертифіката розраховує комісія. Спеціальна комісія розглядає заяву та аналізує отриману інформацію. Суму сертифіката розраховують за формулою, затвердженою Кабміном.

4. Компенсація у вигляді грошової виплати. Якщо вам не підходить сертифікат, згодом зможете отримати грошову виплату на будівництво. Виплати надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. Заяву в такому разі треба подати, коли розпочнеться другий етап програми.

Компенсацію можна витратити на придбання нового житла або побудова нового житла.

Допомога за пошкоджене житло

Кошти надаються, якщо житло:

1. Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022. Після набрання чинності Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022

2. Розміщене на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих, затверджених Мінреінтеграції.

3. Підлягає відновленню. За результатами оцінки комісії було визнано таким, що можливо відновити

4. Не було відремонтоване самостійно. Допомога доступна, якщо власник ще не зробив ремонт за власний кошт.

Типи пошкодженого житла, на які можуть виділити кошти: квартири, приватні будинки, кімнати або інші житлові приміщення.

Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів або замовлення ремонтних послуг.

Якщо комісія призначить виплату від 200 тис. грн, її буде розділено на дві частини. Під час першої виплати ви отримаєте 70% суми, решту — під час другої. Щоб отримати другу виплату, знадобиться подати звіт про проміжні роботи та куплені матеріали в застосунку “Дія”.

Як подати звіт за витрачені кошти?

Щоб подати звіт, треба перейти у застосунок “Дія” – “Відновлення” – “Подати заяву про виплату”. Звіт подається вже після виконання більшої частини робіт:

Якщо отримали одну виплату до 200 тис. грн, повідомте про це, коли використаєте хоча б 90% коштів.

Якщо отримали дві виплати, потрібно подати два звіти. Після використання хоча б 90% коштів з першої і так само після витрачення грошей з другої виплати.

Банки-партнери програми

Важливу роль у реалізації ініціативи “Відновлення” відіграють банки-партнери, де можна відкрити спеціальну картку на яку прийде грошова компенсація. До цих банків належать:

ПриватБанк,

monobank,

Укргазбанк,

ПУМБ,

Ощадбанк,

А-Банк,

Sense Bank,

Райффайзен Банк,

izibank,

Банк Восток,

Акордбанк,

Банк Кліринговий Дім,

Глобус Банк,

Правекс Банк,

ТАСКОМБАНК,

ОТП Банк,

Бізбанк,

Банк Альянс,

КОМІНБАНК,

UKRSIBBANK.

Як працює картка “єВідновлення”?

Кожен бізнес має свій МСС-код. Його видає банк, і він вказує на категорію, у якій надаються послуги. Розрахуватися отриманою сумою можна лише за певну категорію товарів у переліку магазинів та компаній, що є учасниками програми “Відновлення”.

Оплата пройде, якщо ви придбаєте послуги чи товари в того бізнесу, чий МСС-код ухвалив Кабмін. Оплата не пройде, якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії.

Поповнювати картку “єВідновлення”, переказувати з неї кошти на інші картки чи розраховуватися за інші категорії товарів не можна – оплата не пройде.

Співпраця з банками-партнерами є важливим елементом успішної реалізації програми “єВідновлення”. Вибір відповідного банку дозволить громадянам отримати необхідну фінансову підтримку для відновлення свого житла.

Як закрити картку “єВідновлення”?

Картка “єВідновлення” закривається автоматично через:

12 або 18 місяців після зарахування коштів від держави — залежить від категорії компенсації (строк дії наданої грошової компенсації вказано в застосунку “Дія”). Залишок невикористаних коштів буде повернуто до державного бюджету.

12 місяців після оформлення — якщо зарахування від держави не надходило на картку.

Якщо на картку “єВідновлення” не були зараховані кошти від держави, а ви подаєте повторну заяву в “Дію” на виплату компенсації — враховуйте строк дії картки і строки розгляду заяви в “Дії”.

Як ще можна використати гроші з “єВідновлення”

Згідно закону, який ухвалила Верховна Рада у лютому 2024, розширюються можливості українців при купівлі нового житла у кредит.

Об’єднання двох урядових програм – “єОселя” і “єВідновлення” дає змогу українцям, які втратили своє житло через війну, взяти іпотеку і скористатися сертифікатом для покриття першого внеску за нову оселю.

Наразі відсоткова ставка кредиту на придбання житла за програмою “єОселя” для військовослужбовців за контрактом, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов, – 7%.

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