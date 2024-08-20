Нова грошова допомога в Україні: компенсація 10% за купівлю вітчизняних товарів в рамках програми «Національний кешбек»

Нова грошова допомога ухвалена Урядом сьогодні. Українці отримають компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів в рамках програми «Національний кешбек». Розповідаємо про це детальніше: коли запрацює, скільки можна отримати та на що витратити.

Програма запрацює вже 2 вересня 2024 року. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Нова грошова допомога – деталі

Що передбачає програма

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання грошової допомоги українцям «Національний кешбек”. Відповідно до нього, громадяни отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів. Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Відповідне рішення затвердили на урядовому засіданні 20 серпня 2024 року.

Куди можна витратити кошти

Отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на послуги – медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбека – 3 тис грн за місяць.

«Кешбек – це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти отримані із кешбеку можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Держава вже мала досвід подібних програм, наприклад, єПідтримка під час COVID-19. Тоді більше 10 млн українців відкрили картки в банках для отримання коштів від держави. Й витратили понад 3,5 млрд грн на книги, кіно, ліки, квитки на подорожі, абонементи у спортзали, чи квитки у театри.

Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. В COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари, – наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко

На які товари надаватимуть кешбак

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки і медичні вироби. Кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця інформуватиме магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідновідкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек.

«Застосунком Дія вже користуються понад 20,7 млн українців. Саме тому це зручний інструмент для кожного громадянина, щоб отримати виплати за програмою «Національний кешбек»,. Сервіс буде доступний для українських виробників і продавців, які зможуть подати заявку на участь у програмі. А також для людей, які купують українське. У кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги», — зазначив Михайло Федоров Віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Яка мета програми

«Запроваджуючи кешбек, Уряд прагне надати фінансову підтримку громадянам, які купують українські товари. За допомогою цієї програми багато хто зможе вчасно сплачувати за комунальні послуги наступного опалювального сезону. Це допоможе зняти частину фінансового навантаження з багатьох українських родин. Уряд постійно реалізує подібні рішення. Як приклад, підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення. ​​6500 грн грошової допомоги від держави отримали майже 5 млн осіб на 30,8 млн грн. Для декого це стало можливістю покрити свої першочергові потреби», – підкреслила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Виробники і продавці товарів зможуть доєднатись до програми через портал Дія. Участь в програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів.

За словами Першої Віцепрем’єр–Міністерки — Міністерки економіки України, Національний кешбек також сприятиме детінізації торгівлі. Кешбек нараховуватиметься тільки на покупки, які здійснюватимуться безготівково та будуть відображатися у фіскальних чеках продавців. Відповідно, участь в програмі можуть брати тільки торговці, які забезпечують передачу інформації про здійснені розрахункові операції, а також перебувають на загальній системі оподаткування. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та підтримуватиме легальний бізнес.

Координатором програми Національний Кешбек виступає Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, розрахунковий банк – Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

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