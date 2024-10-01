ЗАЕС на межі блекауту: окупанти атакували магістральну підстанцію

Черговий акт ядерного тероризму: росія атакувала підстанцію на ЗАЕС і знеструмила лінію живлення.

Про це повідомляють у Міненерго 1 жовтня, передають “Новини України – НСН”

ЗАЕС на межі блекауту

Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

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