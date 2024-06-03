На ЗАЕС порушені всі 7 принципів безпеки – МАГАТЕ

На ЗАЕС порушені всі 7 принципів безпеки. Таку заяву зробив Рафаель Ґроссі – директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), організації, співробітники якої знаходяться на станції і мають стежити за тим, аби там не було порушень. Втім, під час російської окупації це не реально.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, на станції повністю або частково порушено всі сім основних принципів, так звані «сім стовпів» ядерної безпеки. Про це заявив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі, виступаючи з доповіддю перед керівною радою МАГАТЕ.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Радіо Свобода.

На ЗАЕС порушені всі 7 принципів безпеки

На початку квітня Запорізька АЕС вперше за майже півтора року зазнала прямого нападу. Ці атаки порушили перший з п’яти конкретних принципів захисту Запорізької АЕС, які я вперше виклав Раді директорів рік тому. Напади та часті відключення ліній електропередач за межами майданчика через військові дії створюють серйозну ситуацію, – зазначив він

Ґроссі зауважив, що питання, пов’язані з кадровим забезпеченням, регулярними перевірками і технічним обслуговуванням, а також аварійними заходами на майданчику, залишаються складними і становлять ризики для ядерної безпеки і захищеності станції.

Місія МАГАТЕ не має доступу до деяких важливих для ядерної безпеки ділянок майданчика Запорізької АЕС, а також до відкритих дискусій з усім відповідним персоналом. Це заважає Агентству неупереджено та неухильно оцінювати ситуацію з точки зору дотримання семи основних принципів і обмежує нашу здатність постійно надавати чітке підтвердження того, що п’ять конкретних принципів дотримуються, – сказав він

Директор МАГАТЕ нагадав, що з квітня всі шість реакторних блоків ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки.

Нагадаємо, росіяни звинувачують Україну в обстрілах ЗАЕС. В Україні ж говорять про провокації самих окупантів, до яких вони вдавалися вже не раз.

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