З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, попит на товари серед українців змінився. Однак, економіка поступово адаптовується до нових реалій. на які товари відновлюється попит в Україні

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За словами першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової, в перші місяці війни українці віддавали перевагу товарам першої необхідності: їжі, медикаментам, якимось простим речам.

Водночас наразі відновлюється попит на промислові товари, одяг або ж послуги. Зокрема купувати імпортовані речі, наприклад, пральні машини й автомобілі, українці почали також частіше.

Як відзначила заступниця голови НБУ, економіка поки не досягла довоєнного стану. Руйнування інфраструктури, об’єктів промислового виробництва, виїзд українців за кордон – спровокували серйозні втрати для економіки. Йдеться про близько 100 млрд доларів. Однак економіка потроху починає працювати.

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