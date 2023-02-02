Може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10 – в Україні запрацює європейська система ППО

В Україні працюватиме єдина європейська система ППО, яка може перехоплювати балістичні ракети
В Україні працюватиме італійсько-французька система ППО SAMP/T. Її запустять за декілька тижнів.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє НСН
В Україні працюватиме італійсько-французька система ППО SAMP/T
“Я вважаю, що вона (система ППО. — Ред.) запрацює протягом семи-восьми тижнів”, — сказав Таяні.
Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.
У листопаді Київ попросив своїх західних союзників більше систем протиповітряної оборони, і зокрема SAMP/T.
Військова допомога Україні
Сполучені Штати Америки не забороняли союзникам передавати Україні літаки F-16, які перебувають на озброєнні різних країн. Водночас Пентагон не поспішає надати ЗСУ власні літаки, пояснюючи це логістичними проблемами.
Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва артилерійських снарядів калібру 155-мм. Їх передаватимуть українським військовим.
Норвегія якнайшвидше відправить в Україну танки Leopard 2 німецького виробництва. Найімовірніше, вони прибудуть в Україну вже у березні.
Що таке балістичне озброєння та яку небезпеку воно несе для України