Мобілізація в Україні: у яких випадках відстрочка заброньованих від служби анулюється

Мобілізація в Україні триватиме до 21 листопада. Під час військового стану працівники певних органів, підприємств, організацій, установ можуть бути заброньовані від служби та отримати відстрочку на шість місяців. У яких випадках відстрочка заброньованих від служби анулюється

Як відомо, згідно із законом, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання, однак якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів, вони не підлягають прийому на службу у військовому резерві.

Є категорії громадян, які не підлягають бронюванню. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, заборонено бронювання військовозобов’язаних, які мають військово-облікові спеціальності:

рядового, сержантського та старшинського складу;

офіцерського складу з груп військово-облікових спеціальностей (ВУС).

Відстрочка від призову анулюється у таких випадках:

після закінчення терміну її дії;

після завершення виконання чи скасування завдання підприємства, установи, організації із задоволення потреб Збройних сил, інших військових формувань, населення;

при ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

у разі звільнення військовозобов’язаного з органів державної влади, підприємства, установи, організації.

Народні депутати вже зареєстрували законопроект, який змінює критерії бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Зокрема, буде розширено перелік осіб, які отримають відстрочку. При цьому особи, які потраплять до списків бронювання, можуть бути призвані на військову службу “за їхньою згодою”, тобто добровільно.

Мобілізація в Україні — що таке бронювання працівника і для чого воно потрібне