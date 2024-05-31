В Україні триває загальна мобілізація. Стало відомо, чи можуть під час літніх канікул вручити повістку студентам.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Дивголяд».

Стаття 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” говорить, що здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Студенти навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації лише на час навчання за очною або дуальною формами навчання. Таким чином, студенти не підлягають призову до отримання дипломів, а отже мобілізаційна кампанія не торкнеться їх.

Військовозобов’язаного не можуть мобілізувати, доки він є студентом, аспірантом або докторантом денної та дуальної форми навчання і має документ, який це підтверджує.

Мобілізація в Україні – чи можуть вручити повістку студентам під час літніх канікул

Коли студентів можуть мобілізувати?

Студентів можуть мобілізувати лише за їх власним бажанням вступити до лав ЗСУ.

Також відстрочку від мобілізації не мають особи, які проходять так званий “проміжний” період між навчанням. Наприклад, повнолітній абітурієнт після завершення коледжу вступає до університету, або випускник бакалаврату у вищому навчальному закладі вступає до магістратури, або після закінчення ЗВО вступає до аспірантури та перед вступом на докторантуру.

Зазвичай випускники навчальних закладів отримують диплом наприкінці червня – на початку липня, а наказ про зарахування до ВНЗ набуває чинності з вересня. Таким чином, у цей проміжний період з липня по вересень абітурієнт не має права на відстрочення і може бути зарахований на службу.

Студент може бути призваний до служби, якщо його було відраховано з ВНЗ. Він підлягає призову з моменту набуття чинності наказу про відрахування.

Що робити, якщо студент отримав повістку?

Інколи працівники ТЦК і СП можуть видати повістку студентові. ЇЇ в жодному разі не можна ігнорувати. Військовозобов’язаний повинен з’явитися до територіального центру комплектування з документами, що підтверджують статус студента або аспіранта денної або дуальної форм навчання та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

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