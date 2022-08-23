Місія МАГАТЕ може відвідати Запорізьку АЕС найближчими днями, але за однієї умови

Місія МАГАТЕ може відвідати Запорізьку АЕС вже найближчими днями, але для цього необхідна згода Києва і Москви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає NNS

“Я продовжую дуже активно і інтенсивно консультуватися з усіма сторонами (щодо візиту на ЗАЕС – ред.), щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою на об’єкті і знизити ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться у найближчі кілька днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом”, – підкреслив Гроссі. “Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на об’єкті та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом”, — написав він.

За його словами, Україна вже поінформувала МАГАТЕ про останні обстріли Запорізької АЕС росіянами, які відбулися з 20 по 22 серпня. Зокрема, в результаті атак окупантів була пошкоджена інфраструктура станції, включаючи лабораторні та хімічні установки.

У МАГАТЕ заявили, що хочуть відвідати Запорізьку АЕС