Міни дистанційної дії – окупанти, відступаючи, залишають в окопах “нову зброю”:що відомо

Окупанти, які відступають під тиском контрнаступу ЗСУ, залишають по собі в окопах міни дистанційної дії. Таку тактику застосовували, зокрема, протягом останніх двох тижнів

Про це виданню BBC розповів військовий 47-ї бригади, що воює на південному напрямку. Він назвав ці міни “новою зброєю”. Передає НСН.

“Коли наші солдати заходять в окопи, вони (росіяни. – Ред.) натискають кнопку – і вона вибухає, вбиваючи наших друзів”, – розповів він.

Військовий показав журналісту відео з безпілотника, на якому видно, як українські війська просувалися до російської траншеї. Щойно солдати зайшли, відбувся потужний вибух. Траншея була порожня, але замінована.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський зауважив, що ворога недооцінювати не можна, а російські військові продемонстрували “професійні якості”, не дозволивши українським військам “швидко просуватися вперед”. Сили оборони наразі намагаються долати багатошарові мінні поля та укріплені оборонні рубежі.

Окупанти залишають в окопах міни дистанційної дії

Водночас у матеріалі зазначили, що останні непідтверджені повідомлення у США дають змогу припустити, що основний удар контрнаступу почався. Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили, схоже, прорвали

Як ми повідомляли раніше, в осінньо-зимовий період Росія може продовжити масовано атакувати міста та інфраструктуру України. Росіяни робитимуть ставку на дрони-камікадзе, але ракети теж використовуватимуть.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Ми маємо вже досвід осінньо-зимового періоду щодо застосування противником ударних БПЛА та ракет великої кількості. Це “Калібри” і ракети Х-101, Х-555″, – сказав Ігнат.

За його словами, з вересня по березень українськими силами ППО було збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Речник наголосив, що на це пішло багато засобів.

Ігнат зазначив, що зараз росіяни не мають такої великої кількості ракет. Вони їх виготовляють, але не можуть відновити той весь запас, який використали. Однак, за його словами, готуватися потрібно.

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