Міністерство оборони України планує підняти стандарти харчування для військовослужбовців і замінити консерви у сухпайках на повноцінні страви

Про це повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко, передає НСН.

Заступник міністра провів позапланові інспекції складів на сході та в центрі України, отримавши, за його словами, «чимало нарікань на пайки».

Як зазначив Половенко, наразі у Збройних силах розповсюджені дві норми пайків — 10-та та 15-та. 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб, а 15-та — це повністю готові збалансовані страви.

Зокрема, до 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами, серед них — борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3500 кілокалорій.

Міноборони планує замінити консерви у сухпайках повноцінними стравами

Половенко пояснив: ці два польові набори мають різне призначення. Так, якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами пункту постійної дислокації, то для них потрібна 15-та норма.

Натомість, за словами заступника міністра, склалася ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно сухпайки 10-ї норми, тобто з консервами.

Крім цього, він наголосив: востаннє закупівля сухпайка 15-ї норми відбулася ще наприкінці 2022 року. Усю партію вилучили через невідповідність до лабораторних вимог.

У майбутньому Міноборони планує повністю замінити консерви повноцінними стравами. Також Половенко підкреслив, що Командування Сил логістики повинно сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Міноборони виявило на складах ЗСУ зіпсовані сухпайки. Зазначалося, що набори закупили без контролю якості. У частині сухпайків було пошкоджене пакування з джемом попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов.

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