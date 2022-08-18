Міністерство освіти і науки зробило важливу заяву щодо формату навчання дітей

Для батьків зробили заяву щодо фрмату навчання дітей, який вони можуть обрати самостійно для своєї дитини

Як стало відомо, у зв’язку з тим, що в Україні зараз війна, батьки можуть самостійно обрати формат навчання дитини. Це може бути дистанційне навчання або екстернат, а також навчання в режимі офлайн.

Тому, який би формат навчання не обрали батьки для своєї дитини, її не виключать за школи. Відповідну заяву зробив заступник голови Міносвіти Андрій Вітренко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті kyiv.ukrainianwall.com.

Також він про розповів про те, що до Міністерства науки та освіти вже почали надходити скарги від батьків щодо відрахувань. Тому наголошується, що заяви про можливі відрахування дітей зі школи є неправдоподібними.

Ще він зазнавчи, що Міністерство на постійній основі комунікує з батьками, тому іноді вони й отримують «дзвіночки» від них щодо залякування батьків про відрахування їхніх дітей зі школи. Далі він звернувся до керівників навчальних закладів, щоб ті діяли відповідно до законодавства, а також у межах своїх повноважень.

Щодо офлайн навчання, то воно відбуватиметься лише в тих школах, в яких є безпечні бомбосховища.

Батьки обиратимуть формат навчання дитини – МОН